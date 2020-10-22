Женева, Швейцария, , 14:07 — REGNUM Резкому росту распространения коронавируса и вызываемых им заболеваний способствует обострение конфликта в Нагорном Карабахе и в расположенных рядом с ним районах. Об этом 22 октября сообщается в заявлении директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

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«Военные действия уже вносят свою лепту в резкий рост распространения COVID-19. Продолжающиеся циклы насилия и следующее за ними перемещение населения еще более усугубят и без того опасную ситуацию в области здравоохранения», — говорится в заявлении.

Также в нем выражается сочувствие каждой семье и каждому жителю пострадавших от эскалации конфликта районов, так как в результате этого «были перемещены десятки тысяч гражданских лиц, сотни получили ранения и многие были убиты».

Кроме того, в заявлении Клюге отмечается, что из-за военных действий происходят сбои в предоставлении медпомощи населению, а также оказывается дополнительная нагрузка на итак перегруженные системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона прикладывает все усилия для нормализации ситуации в Нагорном Карабахе мирным путём.