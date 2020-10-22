Москва, , 14:00 — REGNUM Главными проблемами в российском образовании являются отсутствие системы как таковой, а также отсутствие воспитания в школах. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала советник президента Российской академии образования, член общественного совета при Министерстве просвещения РФ Нина Ерюхина.

«Ключевые проблемы — отсутствие системы образования и воспитания в школе. Нет системы — не будет результата. Непонятны цели, поставленные перед нашим образованием. Мне хотелось бы узнать, какие цели ставит перед собой Министерство образования и науки РФ? Система разрушена, и проблема отсутствия системы есть», — сказала Ерюхина.

По её словам, в плачевном состоянии находится и педагогический корпус страны: «Уже начали вводить тьюторство — это же просто кошмар! Кто такой тьютор? Что это за слово такое? Кто вам сказал, что это хорошо? Откуда я знаю, кто будет сидеть рядом с моим ребёнком?»

Ещё одной проблемой Ерюхина считает перепрофилирование педагогических вузов: «Их число сократилось, и называют себя учителем все, кому не лень».