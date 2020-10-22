Челябинск, , 13:59 — REGNUM В Челябинской области граждане отдали мошенникам почти 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшими оказались жители Челябинска, Коркино, Копейска, Трёхгорного, Карталов, а также Красноармейского района. Всем им звонили так называемые представители служб безопасности банков и сообщали, что либо на имя граждан хотят взять кредит, либо незаконно списать их средства. Жертвы верили звонившим и следовали их инструкциям. Одна из пенсионерок сняла со своих счетов более 1,5 млн рублей и сделала более 100 переводов на разные счета мошенников.

Сейчас силовики возбудили и расследуют уголовные дела. Также они напоминают, что сотрудники банков не запрашивают номеров и кодов банковских карт, а также паролей, которые присланы в смс-сообщениях. Данные сведения нельзя никому сообщать. Также они не просят перевести деньги на сторонние счета. Этого требуют только мошенники.

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