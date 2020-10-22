Москва, , 13:57 — REGNUM В Россию вернулись четверо моряков, которые в мае были захвачены пиратами в Экваториальной Гвинее. Самолёт из Турции приземлился в московском аэропорту «Внуково» сегодня утром, 22 октября.

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21 октября три гражданина России и один гражданин Украины вылетели из Малабо в Аддис-Абебу, а затем в Стамбул, сообщает РИА Новости. После этого они отправились в Россию.

Напомним, об освобождении трёх граждан РФ — членов экипажей захваченных пиратами торговых судов Rio Mitong и Djibloho — стало известно 6 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая стало известно о том, что с борта судна, шедшего под флагом Коморских островов у берегов экваториальной Гвинеи, были похищены двое членов экипажа, предположительно, граждане России и Украины. Отмечалось, что грузовое судно Rio Mitong было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Предположительно, преступники использовали лестницы для высадки на судно.

Тогда сообщалось и о нападении неизвестных лиц на научно-исследовательское судно Djibloho, стоявшее на рейде у порта Луба в Экваториальной Гвинее. Пираты потребовали выкуп за захваченных моряков.