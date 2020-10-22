Москва, , 13:56 — REGNUM Сегодня необходимо проанализировать причинно-следственные связи, которые привели к разрушению советской системы образования. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала советник президента Российской академии образования, член общественного совета при Министерстве просвещения РФ, педагог со стажем Нина Ерюхина.

«Без прошлого нет дороги будущего. Нужно проанализировать причинно-следственные связи, вот эту цепочку превращения образования, приведшую к разрушению системы образования советской школы, которая была крепко спаяна. Прочную систему создавали известные педагоги, имена которых мы знаем: это и Макаренко, и Сухомлинский, и Караковский. Это были люди-профессионалы. Мы сейчас говорим о хаосе в образовании. Педагогическая система выстраивается в соответствии с национальными ценностями, представлениями человека о его предназначении в обществе», — сказала Ерюхина.

Она согласилась с мнением, что учитель — это миссия, «и настоящий учитель — это тот, для кого школа — это храм науки, это встреча с учеником»: «Сеять разумное, доброе и вечное — это и есть его миссия. Родитель, который приводит ученика в школу, доверяет школе воспитание ребёнка, и он думает прежде всего о здоровье своего ребёнка. Всё, к чему мы пришли, это разрушено. Ни о каком здоровье детей мы сейчас не можем говорить: дети выходят из школы больными».

Ерюхина подчеркнула, что в стране наблюдается старение педагогического состава: «Многие учителя уходят в репетиторство в результате нынешнего положения, а также наблюдается перегрузка учителей и их низкий социальный статус, отсутствие возможности педагогического роста. Если мы раньше говорили, что учитель может пройти институт повышения квалификации, существовали методические отделы для учителей в случае возникновения проблем, то, например, в Москве остался один на весь город центр методической подготовки».