Барнаул, , 13:56 — REGNUM Ограничение плановой помощи, заявленное в начале октября руководством 9-й взрослой поликлиники Барнаула, позволило сконцентрировать больше внимания на оказании помощи температурящим гражданам. И теперь эта помощь поставлена, что называется, «на поток», весьма прилично автоматизированный. Да, пациентов принимают не врачи, а фельдшеры. Да, направляют не на КТ, а на рентген, но после пяти дней несбиваемой высокой температуры аппарат вполне справляется со своей задачей. Из десятков пациентов, отправленных сегодня на снимок, двусторонняя пневмония оказалась практически у всех. Там же (у кабинета рентгенолога) организован вторичный прием — обследование, мазок на COVID-19 и назначение лечения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

При огромной нагрузке в рентген-кабинете персонал (очень молоденькие девушки) проявляют к пациентам повышенное внимание и заботу, подбадривают, поздравляют тех, кого «пронесло». Но расширить отведенное для людей пространство — пятиметровый узкий коридор — они не в силах. Некоторые в ожидании очереди были вынуждены стоять на улице: благо еще погода плюсовая.

Регистратура девятой барнаульской поликлиники тоже порадовала: там заверили, что врачи и фельдшеры работают до последнего клиента. Немаловажно было слышать пожелания скорейшего выздоровления.

Да, это сложно с температурой за 38 градусов дожидаться своей очереди на прием, но давайте признаем: губернатор Алтайского края Виктор Томенко прав: идет война с вирусом — жестокая, непримиримая, и силы пока не на «дружественной стороне». Более 200 новых носителей коронавируса выявлены за сутки, взрывной рост распространения новой инфекции оказался смертелен для сотен наших граждан. Скорее всего, это далеко не все летальные исходы: не попавшие в протоколы десятки трупов, складированных в подвальном помещении больницы №12 в Барнауле, — тому подтверждение. Не справляются даже патологоанатомы, чего уж говорить о «скорой»: там официально признали, что среднее время ожидания бригады составляет более суток.

Читайте также: В Алтайском крае скорая помощь перестала быть скорой

В этих военных условиях спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Вирус коварен: вовремя начатое лечение поможет предотвратить серьезные последствия. Фельдшеры и доктора поликлиник вышли на передовую ковидного фронта.

Низкий вам поклон за самоотверженность, спасибо за поддержку! Слышать, что кто-то из вас недостоин президентских доплат, как это произошло в Бийске, мерзко. Президент России Владимир Путин просил ведь «не высчитывать часы и минуты». Так почему опять началось?

Всем читателям ИА REGNUM желаем здоровья, берегите себя!

Читайте также: На Алтае врачи отказываются работать из-за отсутствия выплат

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайских носителей коронавируса атаковали пневмония и ОРВИ, 11 погибших