Кызыл, , 13:55 — REGNUM По состоянию на 22 октября в Туве коронавирус выявлен у 8752 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 66 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Выздоровели 48 пациентов, в том числе 36 — с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19. За весь период выздоровел 8051 пациент с коронавирусом.

За весь эпидпериод в Туве провели 259 183 лабораторных исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 21 октября в Туве SARS-CoV-2 выявили у 61 человека.

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