Стокгольм, , 13:57 — REGNUM 11 лет назад в Швеции выстраивались очереди из желающих привиться от свиного гриппа. 60% шведов сделали прививку. Однако сотни человек тогда обзавелись хроническими заболеваниями из-за низкокачественной вакцины Pandemrix. Генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон уверяет, что подобного при вакцинации от COVID-19 не произойдет.

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Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Согласно последним опросам социологов SIFO, тенденция общественного мнения очевидна: все больше и больше шведов скептически относятся к вакцинации против COVID-19. Согласно последнему опросу, каждый третий респондент заявил, что не хочет или не решается делать прививку даже после того, как вакцина будет одобрена.

«У многих еще в памяти свежа трагедия с вакциной Pandemrix, как вы теперь собираетесь заставить людей взять шприц в руки?», — поинтересовались журналисты.

«Мы ожидаем, что те, кто подвержен риску серьезных заболеваний, быстро согласятся на вакцинацию», — ответил Карлсон, добавив, что вакцина от COVID-19 обещает быть «безопасной настолько, насколько это возможно».