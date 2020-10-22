Саратов, , 13:54 — REGNUM В саратовские больницы поступят 17 аппаратов для рентгена и четыре компьютерных томографа. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения области Денис Грайфер.

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Представитель облминздрава отметил, что компьютерная томография служит для оценки диагноза пациента и не является панацеей для больных COVID-19. Врачи для больных с минимальным поражением легких и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию назначают томографию, чтобы предупредить осложнения.

ИА REGNUM напоминает, в медицинских учреждениях Саратовской области возобновляют проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения. Возобновят деятельность медицинские организации, которые участвуют в реализации территориальной программы госгарантий бесплатного оказания помощи в части диспансеризации и профосмотров граждан, в том числе и несовершеннолетних. К плановому приему населения приступают также профилактические центры здоровья.

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