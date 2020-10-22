Москва, , 13:51 — REGNUM Ситуации конфликтов учеников с педагогами, доходящие до рукоприкладства со стороны подростков, должны пресекаться с привлечением правоохранительных органов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала советник президента Российской академии образования, член общественного совета при Министерстве просвещения РФ, педагог со стажем Нина Ерюхина.

«Причина скандалов с участием учителей стала на рубеже веков, ведь ранее такой ситуации не было. Бывали случаи оскорбления. Всё идёт в том числе и из семьи: это вседозволенность. Но мне кажется, это крайние случаи. Я общалась с учителями и директорами на эту тему. Ситуации есть, но они редкие. Что делать? Прежде всего, надо сделать так, чтобы ситуации такие были невозможными. Раньше существовали детские комнаты милиции, неблагополучные дети стояли там на учёте. Такие организации были в помощь учителям и классным руководителям. Детей старались куда-то привлечь. Это очень хороший опыт», — сказала Ерюхина.

Она также подчеркнула необходимость повышать имидж учителя в СМИ и на телеэкране: «В своё время я даже плакала после выхода фильма «Школа». О хорошем учителе не было сделано ни одного фильма в последнее время. Но меня больше поразила телепередача после трансляции фильма. В присутствии учителей это были ушаты грязи, вылитые на них! Кто-то отрабатывает систему разрушения образа учителя! Слышно только всякую дрянь. Мы должны говорить о педагоге, о том, кто ведёт детей».