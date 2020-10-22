Стокгольм, , 14:29 — REGNUM Обладающие шведским гражданством бывшие жены террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержанные на севере Сирии, будут привлечены к ответственности на месте. Это подтвердил один из судей курдского самоуправления. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Иностранные члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также будут привлечены к ответственности здесь, на севере Сирии», — заявила судья журналистам.

Женщина уже осудила большое количество террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Ирака и Сирии. Поэтому из соображений безопасности она отказалась раскрывать свое имя.

Ранее курды хотели, чтобы в автономном курдском районе на севере Сирии был учрежден международный трибунал, однако теперь курдские власти вынуждены действовать самостоятельно, потому что держать террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их жен в заточении без права на судебное разбирательство в течение нескольких лет нарушает права человека. Поэтому курды сами будут устанавливать вину лиц, обвиненных в связях с террористами.

Читайте ранее в этом сюжете: Fria Tider: сирийские курды не выдают властям Швеции бывших жен террористов