Лесной, , 13:58 — REGNUM На предприятии «Электрохимприбор» (входит в состав «Росатома») в закрытом городе Лесной (Свердловская область) произошла вспышка COVID-19. Данные о заболевших предоставил гендиректор комбината Сергей Жамилов в Telegram-канале.

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По сведениям Жамилова, диагноз подтвердился сразу у 28 сотрудников предприятия. 40 работников находятся на карантине. Всего с начала пандемии COVID-19 на заводе заразились коронавирусом 246 человек, 179 выздоровели.

Большое количество новых заболевших связано с тем, что лаборатория долгое время не присылала результаты тестов, уточнил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 33 684 случая заражения коронавирусом.

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