Грозный, , 13:55 — REGNUM Апелляционный военный суд признал жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева виновным в убийстве троих силовиков на автомобильном рынке в городе Урус-Мартане. Ранее вынесенный ему приговор оставлен без изменений, пишет «Кавказский узел».

По версии следствия, в октябре 2000 года Бекмурзаев на авторынке Урус-Мартана подошел к троим военнослужащим, один из которых был сотрудником ФСБ, и застрелил их в упор из пистолета. После этого он якобы похитил служебное оружие убитых — два автомата и боеприпасы к ним, после чего скрылся с места происшествия.

Помимо этого, как считает следствие, в начале 2001 года Бекмурзаев вступил в вооруженную группировку, котороя занималась нападениями на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил. Участвовал он в ней до ноября 2001 года.

В апреле 2019 года присяжные признали Бекмурзаева невиновным в убийстве силовиков и причастности к вооруженному подполью, а Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону согласился с этим решением. Однако в сентябре того же года Верховный суд России отменил оправдательный приговор, постановив пересмотреть дело.

В июне 2020 года суд присяжные по делу Бекмурзаева вынесли уже обвинительный вердикт. Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил фигуранта к 18 годам колонии строгого режима за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По статьям о незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также их хищении Бекмурзаев был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.

Защита обжаловала приговор окружного военного суда, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области также признала Бекмурзаева виновным и оставила приговор в силе. Свою вину осужденный полностью отрицает.