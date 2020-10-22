Уфа, , 13:54 — REGNUM 232 случая внебольничной пневмонии выявили за сутки в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По информации регионального минздрава, в настоящее время в регионе на лечении в больницах находятся 179 пациентов с COVID-19, при этом 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а три пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

По сообщению пресс-службы ведомства, при этом было выписано 227 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за сутки в Башкирии выявили 73 случая заражения коронавирусом, а всего было выявлено 10 019 случаев инфицирования этой инфекцией, при этом 9062 человека справились с ней.

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