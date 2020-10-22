Цхинвал, , 13:43 — REGNUM В Южной Осетии за прошедшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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«Тесты на COVID-19 в Южной Осетии показали положительный результат у 25 граждан», — рассказала врач журналистам.

Она сообщила, что в медицинском центре в Цхинвале находится 47 пациентов с COVID-19, а в детской больнице — 35. Всего за время пандемии в республике выявили 272 случая заражения коронавирусом.

На сайте министерства здравоохранения Южной Осетии информации о распространении коронавируса нет, и вся информация публикуется со слов Коичевой. 21 октября данных о новых выявленных случаях заражения SARS-CoV-2 не было. 20 октября главный санитарный врач сообщила о девяти новых выявленных носителях коронавируса.

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