Москва, , 13:59 — REGNUM В России следует ввести единую сетку оплаты труда медицинских работников. Об этом 22 октября сообщил профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин на пресс-конференции в Москве, передаёт ИА REGNUM.

«Оклад от Калининграда до Хабаровска должен быть единым», — сказал Гришин.

Кроме того, доля оклада в выплатах врачам должна быть увеличена, убеждён профессор. Сейчас его размер может составлять около 30%, остальная часть приходится на премии. Однако эту систему надо менять таким образом, чтобы заработок медработников не зависел от премиальных, считает экономист.