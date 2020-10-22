Самара, , 13:42 — REGNUM Девять из десяти пациентов с COVID-19, ОРВИ и легкими формами пневмонии лечатся и выздоравливают на дому под наблюдением врача в Самарской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян в прямом эфире в социальной сети.

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По его словам, у более чем половины пациентов заболевание протекает в легкой форме. Такие пациенты получают лечение на дому. При этом эффективность этого лечения зависит от контакта пациента с лечащим врачом и необходимого объема терапии, которую можно проводить на дому.

Бенян подчеркнул, что нужно начинать, продолжать и завершать лечение только под контролем врача, который определит возможность проведения лечения на дому или определит показания к госпитализации в больницу.

Он также сообщил, что у девяти из десяти пациентов удается весь цикл лечения завершить на дому, поэтому, если пациенты будут взаимодействовать с врачом, то успех лечения каждого будет максимальным.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области было выявлено 14 564 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели 11 634 человек.

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