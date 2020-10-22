Сеул, , 13:43 — REGNUM В Южной Корее продолжает расти число случаев гибели людей после вакцинации от гриппа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в стране скончались 27 человек.

Известно, что первый случай произошёл 16 октября в городе Инчхон, где вскоре после вакцинации скончался 17-летний школьник. Затем последовали аналогичные случаи в Сеуле, провинциях Кёнгидо, Челла-Намдо, Чолла-Пукто, Кёнсан-Намдо и других регионах. Большинство умерших — люди пожилого возраста.

Известно, что два случая гибели могут быть связаны с анафилактическим шоком или аллергической реакцией.

Данная ситуация вызвала обеспокоенность общественности, однако специалисты заявили, что по меньшей мере в шести случаях расследование не выявило прямой связи между вакцинацией и смертью.

Ранее глава Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ый Гён сообщила, что связь между вакцинацией и смертью не установлена, поэтому власти не намерены прекращать действие программы вакцинации от гриппа.

Читайте также: В Южной Корее не намерены приостанавливать программу вакцинации от гриппа