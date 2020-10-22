Москва, , 13:33 — REGNUM Статус педагога в России должен быть повышен до ранга государственного служащего, поскольку это важно с точки зрения его защищённости. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала советник президента Российской академии образования, член общественного совета при Министерстве просвещения РФ, бывшая классная руководительница заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Нина Ерюхина.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

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"Я предлагаю повысить статус учителя до ранга государственного служащего — можно федерального, но можно регионального. Это важно с точки зрения закона. Это предусматривает и ряд социальных льгот, и более высокую степень защищённости в отношениях с руководством школ и другими инстанциями. В любом случае, необходимо повышение оплаты труда. Человек, получающий за работу в регионах не более 15 тысяч рублей, а то и ниже, он не будет пользоваться уважением ни среди учеников, ни среди родителей. И это не говоря уж о том, что педагогу приходится работать на полторы-две ставки, что изматывает его», — сказала Ерюхина.

По её словам, учителя выполняют важнейшую миссию для общества, а о них вспоминают только в День учителя: «К сожалению, работа учителей сейчас — оказание услуг, а в этом случае действует закон «покупатель всегда прав, даже тогда, когда он неправ!». Об учителе надо говорить чаще и с уважением!».

Ерюхина также подвергла критике вычет налога из федеральных надбавок за классное руководство: «За классное руководство надо платить пять тысяч! Не вычитайте отсюда подоходный налог. Нет — надо обязательно вычесть налог из этих несчастных денег!».