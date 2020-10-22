Кострома, , 13:31 — REGNUM В Костромской области скончались ещё три человека с диагнозом COVID-19. Об этом 22 октября сообщает оперативный штаб по региону. Очередными жертвами новой инфекции стали пожилые люди — женщины в возрасте 83 и 78 лет, и пенсионер 84 лет.

За минувшие сутки SARS-CoV-2 выявили у 98 жителей региона. Отметим, что среднесуточное число вновь заражённых в области (не менее 90 человек) остаётся стабильным на протяжении 5 дней.

За весь период пандемии в Костромской области коронавирусом заразились 6376 человек, из них 4675 выздоровели и 123 скончались. В стационарах находятся 259 пациентов, 1319 людей отправлены на домашнее лечение.

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