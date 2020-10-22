Кострома, , 13:29 — REGNUM В Костромской области на 8,2% подорожали медикаменты и на 4,4% — медицинские услуги. Об этом со ссылкой на данные Костромастата сообщает корреспондент ИА REGNUM. Статистики сравнивали цены сентября 2020 года с декабрём 2019 года.

Аптека Алексей Яковлев © ИА REGNUM

За этот период расценки возросли на все 44 вида лекарств, наблюдаемые Костромастатом. Наиболее существенно подорожал анальгин — на 29%, настойка пустырника — на 22%, линекс — на 22%, валидол и ибупрофен — на 10 и 12% соответственно.

Что касается медицинских услуг, заметное повышение расценок статистики зафиксировали на консультационный приём у врача, ультразвуковое исследование, физиотерапевтические процедуры и манипуляции с зубами — удаление, изготовление протезов и коронки. По словам заместителя директора департамента экономического развития Костромской области Ксении Голубкиной, немалую роль в росте цен сыграли ограничительные меры.

«Снятие ограничений на оказание платных медицинских услуг произошло только 1 июня. При этом, пострадавшей была признана только стоматологическая отрасль. Получается что организации, оказывающие медуслуги, длительное время испытывали нехватку спроса и попытались компенсировать издержки, в том числе связанные с арендой помещений, ростом цен. Что касается стоматологии — здесь свою роль сыграла девальвация рубля, так как в работе стоматологи используют материалы зарубежного производства»

Ситуацию с ценами на маски, тестами на коронавирус и компьютерную томографию статистики обрисовать не смогли, объяснив это тем, что перечень товаров для наблюдения был сформирован ещё до начала пандемии в 2019 году.