Екатеринбург, , 13:33 — REGNUM В Екатеринбурге главам районных администраций поручили найти средства на установку видеокамер в ветхом жилье. Об этом написал депутат гордумы Алексей Вихарев в Facebook.

По словам парламентария, в администрации города заявили, что дали поручение районным руководителям предусмотреть дополнительные деньги на установку видеокамер. Устройства должны иметь возможность передавать видеопоток в ГУ МСВД .

«Следующий шаг — проконтролировать, чтоб при верстке бюджета об этом поручении никто не забыл», — написал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошла серия пожаров в деревянных домах. Был задержан пироман, которого обвинили в совершении поджогов.

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