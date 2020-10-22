Москва, , 13:51 — REGNUM В России здравоохранение должно быть настолько же хорошо развито, как и Вооружённые силы страны. Об этом 22 октября заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас прекрасная армия. Здравоохранение надо поднять на эту же высоту», — сказал Тумусов.

По его словам, для достижения этой цели в первую очередь нужно решить кадровую проблему системы здравоохранения.

«Кадры разбегаются — зарплаты маленькие по сравнению с той ответственностью и нагрузкой, которую испытывает медработник. И эта система должна быть одинаковой для всей страны. То есть у врачей в Москве и где-то в тундре должна быть одинаковая базовая зарплата», — заявил Тумусов.

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