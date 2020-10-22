Рязань, , 13:24 — REGNUM Режим приёма граждан территориальными отделами ЗАГС изменен в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 октября в региональной оперативной рабочей группе. Чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, посетителей примут по предварительной записи.

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Временные изменения начнут действовать с 23 октября. Территориальные отделы ЗАГС №№ 1, 2, и 3 по Рязани и Рязанскому району будут осуществлять приём граждан по предварительной записи по телефонам. Кроме того, вводятся ограничения на присутствие приглашённых гостей на торжественной регистрации брака. Молодожёны смогут пригласить в ЗАГС не более 15 человек.

В Рязанской области темп прироста подтверждённых случаев заражения коронавируса за сутки составляет 1,1%.