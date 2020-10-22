Краснодар, , 13:20 — REGNUM Пять пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом скончались в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе.

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Два летальных случая зафиксировано в инфекционной больнице №2 Сочи. Местные жители 65 и 58 лет были госпитализированы с положительным анализом на COVID-19, их подключили к аппаратам ИВЛ, однако медики оказались бессильны. У обоих пациентов были хронические заболевания — гипертония, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

В специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара скончалась 72-летняя пациентка. Она была госпитализирована с двусторонней пневмонией и положительным результатом на COVID-19, также, после ухудшения состояния, была подключена к аппарату ИВЛ, но спасти её не удалось.

63-летняя жительница Лабинска скончалась в центральной райбольнице, двустороннюю полисегментарную пневмонию показала КТ, также анализ подтвердил наличие коронавируса.

В Новороссийске в городской инфекционной больнице скончался 47-летний мужчина. Он проходил лечение с конца сентября, находился на ИВЛ. Медики оказались бессильны.

Всего на территории края за период пандемии COVID-19 унёс жизни 368 человек.