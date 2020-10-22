Белгород, , 13:13 — REGNUM Стимулирующие выплаты в случае оказания помощи пациентам с коронавирусом смогут получить врачи частных клиник Белгородской области. Для этого специалистам, вышедшим на помощь государственным клиникам, нужно будет перейти в штат ковидных площадок, сообщили 22 октября в региональном оперативном штабе.

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Департамент здравоохранения Белгородской области ведёт переговоры с главами муниципальных образований и руководителями частных медорганизаций. По словам первого заместителя начальника депздрава Людмилы Крыловой, условия для частных врачей сохраняются такими же, как и для остальных работников ковидных площадок.

«Им гарантируют получение региональных и президентских выплат, но для этого медицинским работникам нужно перейти в штат ковидных площадок, чтобы это считалось их постоянным местом работы. С руководителями организаций, договариваемся о последующем возвращении сотрудников к привычному месту работы», — пояснила Людмила Крылова.

Стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом уже получают частные СКТ-центры (из регионального бюджета) и сотрудники «Полимедики» и Поликлиники РЖД (федеральные), поскольку они прошли специальную процедуру согласования.