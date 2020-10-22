Уфа, , 13:18 — REGNUM Еще 200 камер фотовидеофиксации установят на дорогах Башкирии в текущем году. Об этом 22 октября сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Жульков на межведомственном совещании по обеспечению безопасности дорожного движения.

По его словам, сейчас на дорогах региона работают 1001 камер фотовидеофиксации. При этом до конца 2020 года будет установлено еще 200 камер фотовидеофиксации, а в следующем году планируют установить еще 300 таких камер.

Отмечается, что на совещании также обсудили ситуацию, сложившуюся в Белорецком районе на автотрассе Уфа — Инзер — Белорецк, на которой в 2020 году погибли 19 человек.

По словам главы Белорецкого района Андрея Иванюты, в текущем году на этой дороге увеличился трафик. При этом все аварии на ней связаны с нарушением ПДД: водители превышают скорость и выезжают на полосу встречного движения.

Участники совещания считают, что эту проблему можно решить, если установить на этой дороге дополнительные знаки и камеры фотовидеофиксации.

По словам первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктора Жулькова, места установки камер на этой автотрассе уже определены.

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