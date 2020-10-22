Нижний Новгород, , 13:07 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 22 октября выявили 1887 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — это очередной рекордный показатель суточного прироста зараженных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1813 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 189 585 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

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Так, в Нижегородской области выявили 354 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 185, в Саратовской области — 183, в Оренбургской области — 170, в Пензенской области — 164, в Самарской области — 145, в Пермском крае — 139, в Кировской области — 137, в Удмуртии — 120, в Башкирии — 73, в Мордовии — 66, в Чувашии — 52, в Марий Эл — 51, в Татарии — 48.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 38 114 случаев, в Ульяновской области — 18 996, в Саратовской области — 18 774, в Оренбургской области — 15 995, в Самарской области — 14 564, в Пензенской области — 13 719, в Пермском крае — 12 133, в Кировской области — 10 604, в Башкирии — 10 015, в Чувашии — 9384, в Татарии — 7991, в Удмуртии — 7765, в Мордовии — 7662, в Марий Эл — 5682.

Полностью выздоровели 150 582 жителя округа, за последние сутки выписаны 1904 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2582 человека, за минувшие сутки скончались 32 жителя Поволжья, накануне сообщалось также о 39 летальных случаях в округе.

За вычетом выздоровевших и умерших, в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье является 36 421 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 12 октября суточный прирост числа зараженных превысил 1,5 тыс. человек. 14 октября было выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 18 октября — более 1,7 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 октября в России подтверждено 1 463 306 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 15 971 новый носитель SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 1 107 988 жителей России, за сутки выписаны 11 428 человек. 25 242 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 290 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 330 076 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 4253 человека.