Брюссель, , 14:07 — REGNUM Европейский союз (ЕС) подготовил план мероприятий, повышающих прозрачность сотрудничества стран, которые входят во Всемирную организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает 22 октября агентство Reuters со ссылкой на проект документа.

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Речь идёт о плане по устранению недостатков ВОЗ, которые связаны с финансированием, управлением и юридическими полномочиями в организации. Его разработало правительство Германии после консультации с другими странами ЕС. Поводом стала критика в адрес КНР, которая якобы представила в ВОЗ недостаточно прозрачные данные, связанные с началом пандемии коронавируса.

Пакет мер предполагает, что в рамках организации станет прозрачнее механизм, помогающий отследить соблюдение международных медико-санитарных правил странами-участницами. В частности, должен быть обеспечен механизм быстрого обмена информацией о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. Другие подробности плана пока неизвестны.

При этом ЕС признает, что именно ВОЗ играет ключевую роль в борьбе с кризисами в сфере здравоохранения. На следующей неделе ожидается обсуждение предложенного плана министрами здравоохранения стран ЕС.

Правительство Германии и представители ВОЗ не стали комментировать содержание предварительной версии документа.