Москва, , 13:09 — REGNUM Приговор актеру Михаилу Ефремову, который был признан виновным в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, нужно оставить в силе. Об этом 22 октября адвокат трех потерпевших по данному делу Александр Добровинский, его слова приводит ТАСС.

«Прошу суд оставить приговор Ефремову в силе, а все жалобы — без удовлетворения», сказал адвокат.

Кроме этого, Добровинский выразил несогласие с доводами о том, что Ефремов в ходе судебного разбирательства находился под давлением своего адвоката Эльмана Пашаева.

«Ефремов — совершеннолетний дееспособный гражданин, ему 56 лет. Как мог Пашаев на него оказать давление таким образом, чтобы он то признавал вину, то нет, то признавал частично? Мне это неясно», — отметил адвокат потерпевших.

При этом второй адвокат потерпевших Ирина Хайруллина также выступает против смягчения приговора актеру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что потерпевшие по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова не давали своего согласия на смягчение приговора.