Томск, , 13:05 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 180 человек, за весь период — у 10 634. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 октября в администрации региона.

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Выздоровели 7479 человек, в том числе 78 — за последние сутки.

Напомним, за весь период в Томской области скончались 106 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 21 октября в Томской области SARS-CoV-2 выявили у 171 человека.

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