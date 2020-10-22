Пермь, , 13:04 — REGNUM В Пермском крае на 22 октября карантин частично объявлен в 94 школах. В учреждениях образования из-за выявленных случаев заражения коронавирусом закрыты от до нескольких классов, сообщает краевой минздрав.

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Карантин действует к школьных коллективах в Перми, Кунгуре, Краснокамске, Чернушке, Чайковском, Соликамске, Березниках, Лысьве, Куеде, Чердыни, Барде, Горнозаводске, Кудымкаре, Уинском и Косинском районах.

На карантин закрыто по одной группе в 19 детских садах Перми, Чусового, Кунгура, Кочёво, Краснокамска, Березников, Сивинского района. Кроме этого, на сегодняшний день из-за заболеваемости COVID-19 среди студентов разобщены коллективы в 13 ссузах Перми, Кудымкара, Чайковского, Осы, Березников и 12 вузах.

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