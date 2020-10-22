Ростов-на-Дону, , 13:07 — REGNUM Ростовская область может установить на границе с Донецкой и Луганской народными республиками санитарные посты. С просьбой о привлечении сотрудников Роспотребнадзора на пункты пропуска через границу РФ к донскому губернатору Василию Голубеву обратился руководитель пограничного управления ФСБ России по Ростовской области Сергей Кудряшов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

"У нас в регионе восемь мест пересечения границы. За сутки там проходят 1 тыс. 779 человек. За сентябрь — октябрь 2020 года границу пересекли 84 тыс. 550 человек. Там нет представителей Роспотребнадзора. <…> Закрыть пункты пропуска — это осложнить оперативную обстановку. Прошу принять решение по командированию на постоянной основе туда работников», — обратился Кудряшов к главе региона в ходе заседания регионального оперштаба (цитата «Интерфакс»).

В настоящее время законных оснований направить сотрудников Роспотребнадзора на границу с Донбассом нет. Однако губернатор пообещал оказать содействие в решении этого вопроса на федеральном уровне.