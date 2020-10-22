Озёрск, Челябинская область, , 13:01 — REGNUM 170 сотрудников комбината «Маяк» в Челябинской области в настоящее время больны COVID-19. Об этом во ВКонтакте написал гендиректор предприятия Михаил Похлебаев.

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Также Похлебаев подчеркнул, что число заболевших ковидом не угрожает эпидемическому благополучию и работоспособности предприятия. Всего на ФГУП «ПО «Маяк» работают порядка 12,5 тыс человек.