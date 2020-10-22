Москва, , 12:58 — REGNUM Техногенные аварии стали в России актуальной проблемой национального уровня, а ликвидация их последствий — серьезным вызовом для руководства регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил исполняющий обязанности председателя Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин.

«Необходимо определиться с первопричинами произошедших чрезвычайных ситуаций — есть факторы, связанные с износом советской инфраструктуры, ошибками при проектировании объектов и нарушениями при эксплуатации. При этом есть и природные факторы, — сказал Закондырин. — — Необходимо оперативно выработать действенный национальный план по адаптации к происходящим климатическим изменениям. Принципиально важно работать над созданием эффективной комплексной системы экологического мониторинга. Очевидно, что действующих инструментов недостаточно. Необходимо совершенствовать системы мониторинга качества экосистемы: атмосферный воздух, почва, водные ресурсы и так далее».

Как добавил Закондырин, общественный совет при Минприроды РФ выступает с инициативой в рамках актуализации национального проекта «Экология» разработать специальный федеральный проект системного экомониторинга на национальном уровне.

«Эта система должна, с одной стороны, в режиме онлайн фиксировать происходящие процессы и оперативно информировать власти о возникающих угрозах, а с другой стороны, быть источником объективной экологической информации для граждан о состоянии окружающей среды», — сказал эколог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Росгидромет и Роспотребнадзор представят список российских городов, имеющих наибольший уровень загрязнения воздуха, которое негативно воздействует на здоровье граждан.

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