Москва, , 13:12 — REGNUM России следует вернуться к советской модели оказания медицинской помощи. Об этом 22 октября заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Правительству РФ, а это дело выживаемости, необходимо свернуть эту порочную с моей точки зрения систему, которая называется «система страхования» и порочную систему, которая называется оптимизации медицины», — заявил Фёдоров.

По его словам, единственным способом исправить ситуацию является возврат к прежней системе здравоохранения, которая была в СССР, убеждён эксперт.

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