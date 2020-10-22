Оренбург, , 12:55 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 22 октября, выявлено 170 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе вновь наметился рост суточного показателя. Напомним, с 18 октября число выявляемых носителей коронавируса стало снижаться: 16 и 17 октября выявляли по 170 случаев, 18 и 19 октября — по 169, а 20 и 21 — по 168 случаев заражения.

С конца марта в Оренбуржье зарегистрировано 15 995 носителей SARS-CoV-2. Оправились от болезни 13 866 пациентов, в том числе 114 — за последние сутки. От последствий коронавирусной инфекции скончались 104 пациентов, в том числе пятеро за последний день.

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