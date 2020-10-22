Кемерово, 22 октября 2020, 12:54 — REGNUM В Кемеровской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 99%. Об этом на сегодняшнем брифинге, 22 октября, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Парамонова.
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"Мы находимся в условиях эпидемии», — цитирует «Сибдепо» Парамонову.
По её словам, до коронавируса заболеваемость ОРВИ давала категория детей в возрасте от 7 до 14 лет, а сейчас, наоборот, рост идёт у старшей возрастной группы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе, по состоянию на утро сегодня, 22 октября, за прошедшие сутки было выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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