Кемерово, , 12:54 — REGNUM В Кемеровской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 99%. Об этом на сегодняшнем брифинге, 22 октября, сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Парамонова.

Сотрудник больницы принимает вызов Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

"Мы находимся в условиях эпидемии», — цитирует «Сибдепо» Парамонову.

По её словам, до коронавируса заболеваемость ОРВИ давала категория детей в возрасте от 7 до 14 лет, а сейчас, наоборот, рост идёт у старшей возрастной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе, по состоянию на утро сегодня, 22 октября, за прошедшие сутки было выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Читайте также: В Кузбассе суточный прирост уменьшился на одного пациента с коронавирусом