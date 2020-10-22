Ростов-на-Дону, , 12:53 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев не хочет возвращаться к жёсткому режиму самизоляции, который был введён на Дону весной 2020 года. Об этом он заявил в ходе заседания регионального оперштаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

"Мы не хотим возвращаться к тем ограничениям, которые уже были весной. Ограничения сейчас носят точечный характер в тех местах, где есть угроза [распространения коронавируса]. Но, чтобы не было жёстких ограничений, нужно всем вместе выдержать то, что сегодня предписывается Роспотребнадзором», — отметил глава региона.

По словам губернатора, соблюдение санитарных требований — единственная действенная мера против распространения коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что ранее главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв высказал мнение о режиме самоизоляции. Он считает, что такие меры пагубно скажутся на экономике и при этом не оздоровят регион от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский Роспотребнадзор: нельзя взять и всех посадить на карантин