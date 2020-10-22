Чебоксары, , 12:51 — REGNUM Вакцинация от гриппа среди детей должна проходить активнее, так как почти 42% от поступившей в Чувашию вакцины до сих не использована. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская на совещании 21 октября.

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Глава чувашии Олег Николаев поручил завершить вакцинацию детского населения до начала осенних каникул, заострив внимание на проблеме двух ведомств — минздрава и минобразования.

Что касается взрослого населения, то срок завершения вакцинации для этой возрастной группы продлен с 15 до 30 ноября.

Региональное управление Роспотребнадзора отмечает, что во всех возрастных группах, кроме 15 лет и старше, уровни заболеваемости ОРВИ не превышали недельные эпидемические пороги.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 22 октября от коронавирусной инфекции всего скончались 122 жителя Чувашии. Еще три летальных исхода зарегистрированы среди пациентов с коронавирусом за минувшие сутки. За сутки инфицирован еще 41 пациент, накануне заболели 47 жителей региона.

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