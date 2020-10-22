Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM В Свердловской области выписали с начала пандемии COVID-19 уже 25 799 пациентов, у которых ранее выявляли инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 22 октября 2020 года, в регионе за минувшие сутки выписан 271 человек. Для сравнения, 21 октября сообщалось о выписке 339 человек.

В регионе продолжается лечение 180 больных в тяжёлом состоянии (174 лежат в реанимации, 106 — на ИВЛ), 611 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 728 смертей от COVID-19.

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