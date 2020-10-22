Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM С 31 октября авиакомпания AZUR air начнет выполнять чартерные рейсы из Санкт-Петербурга на Занзибар (архипелаг в Танзании). Авиасообщение открывается в рамках осенне-зимнего сезона. Об этом 22 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Воздушные ворота» (управляющая компания аэропорта «Пулково»).

Из аэропорта Пулково открываются чартерные рейсы в Танзанию. Пресс-служба «Пулково».

Рейсы будут выполняться с частотой один раз в десять дней на самолетах Boeing 777−300ER из аэропорта «Пулково».

«В лайнерах полностью обновлены салоны, установлена мультимедийная система развлечений — мониторы с технологией Touchscreen вмонтированы в спинку впередистоящего кресла», — рассказали в пресс-службе.

Время полета в Танзанию составит более 10 часов, на это время пассажирам будут предложены специальные дорожные наборы.

Как отметили в пресс-службе «Пулково», стоимость билетов будет входить в стоимость туристического пакета на Занзибар, которые уже поступили в продажу. Их можно приобрести у партнеров авиакомпании AZUR air на туристическом рынке.

Читайте также: Компания Azur Air открывает авиарейсы на Кубу и в Танзанию

Напомним, Танзания оказалась в числе первых стран, куда возобновились полеты самолетов из России после тотального закрытия авиасообщений весной-летом 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Turkish Airlines удвоит количество рейсов из Петербурга в Стамбул