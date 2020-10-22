Салехард, , 12:48 — REGNUM На Ямале создают виртуальную справочную базу данных, которая объединит исторические сведения о местах гибели в арктической зоне СССР военных и гражданских кораблей и самолётов в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

В проекте примут участие учёные, общественники, работники музеев и архивов из арктических регионов РФ. Информацию об иностранных участниках арктических конвоев планируется получить от представителей Великобритании, Дании, Исландии, Норвегии, Канады, Соединённых Штатов Америки, Финляндии и Швеции.

«К концу года планируется запуск электронного портала базы данных, доступного для внесения сведений всем участникам проекта. Таким образом, мы объединим усилия регионов России и зарубежных стран в деле сохранения исторической памяти», — сообщил первый заместитель директора департамента внешних связей ЯНАО Сергей Урамаев.