Саратов, , 12:49 — REGNUM В Саратовской области очередными жертвами коронавируса стали два пациента. Таким образом, по информации на 22 октября от коронавируса скончались уже 145 человек с начала наблюдения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Одним из погибших был 69-летний мужчина. Он проходил лечение в стационаре, но его состояние на пятые сутки нахождения в медучреждении ухудшилось. За жизнь больного боролись 8 суток, трое суток пациент провел на ИВЛ.

Второй — 64-летний пациент. Ему оказывалась вся необходимая терапия, но спасти больного с поражением 92% легких врачи не смогли. Мужчина четверо суток был подключен к аппарату ИВЛ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в аптечных сетях Саратовской области проведут проверки. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Радаев после поступающих сообщений от жителей на отсутствие лекарственных препаратов в аптеках.

Читайте также: Жители Саратовской области жалуются на отсутствие лекарств в аптеках

Читайте развитие сюжета: Эксперт предложил вернуть в России советскую систему медпомощи