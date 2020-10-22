Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Следствие по уголовному делу об убийстве украинского рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) ведётся с серьёзными нарушениями. Об этом заявила сторона защиты вдовы исполнителя Марины Кохал, которая проходит главным фигурантом по этому делу.

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Адвокат обвиняемой Ирина Скурту сообщила, что в Следственный комитет и прокуратуру поданы жалоба на из-за давления со стороны следствия.

«Мы подали жалобы в прокуратуру и Следственный комитет о том, что следствие ведется с серьезными нарушениями», — заявила в беседе с ТАСС правозащитник.

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Как сообщало ИА REGNUM, фрагменты тела 31-летнего рэпера были обнаружены 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. В убийстве обвиняется его супруга 36-летняя Марина Кохал. По данным следствия, после убийства она расчленила тело и постаралась уничтожить улики, заявив, что муж якобы умер от передозировки наркотиков. Кохал находится под стражей в СИЗО. Ей предъявлено обвинение.