Москва, , 13:09 — REGNUM На фоне распространения коронавируса ситуация в российской медицине стала тяжёлой. Об этом 22 октября заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», председатель движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

«То, как это развивается сейчас даже в Москве говорит, что ситуация тяжелая. Наверное, единственный шанс, единственный момент, когда нужно сворачивать оптимизацию здравоохранения», — сказал Фёдоров.

По его словам, российская медицина выдерживает натиск коронавируса потому, что в стране ещё сохраняются элементы советской системы здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии увеличат количество ежедневных тестов на коронавирус