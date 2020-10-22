Москва, , 12:47 — REGNUM Свои соболезнования в связи с кончиной народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой выразил председатель правительства России Михаил Мишустин. Телеграмма соответствующего содержания 22 октября обнародована на сайте правительства РФ.

«Успех, мировое признание пришли к Ирине Скобцевой как заслуженная награда за уникальный талант и мастерство, способность буквально жить в кадре, передавать чувства своих героинь», — говорится в телеграмме.

Также в ней указывается, что покойная актриса смогла создать много ярких, запоминающихся образов и в каждой исполненной ею роли была «убедительна и неповторима, умела находить путь к сердцам зрителей».

Кроме того, как считает Мишустин, Ирина Скобцева была одной из наиболее красивых и обаятельных актрис отечественного кинематографа и ее также любили миллионы людей во всем мире

«Ирины Константиновны больше нет с нами, но остались фильмы с ее участием, которые еще очень долго будут смотреть. Осталась светлая память об этой выдающейся актрисе, добром и сердечном человеке», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что на 94-м году скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.