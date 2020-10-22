Пермь, , 12:42 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 22 октября, зафиксирован летальный исход у шестерых пациентов, у которых диагностирован COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Причиной смерти трех пациентов назван COVID-19, еще трех — сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в Прикамье умерли 599 человек, у которых выявлен коронавирус: 362 — от COVID-19, еще 237 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним у регионе ежедневно нарастает суточный показатель выявляемых случаев заражения. Каждый день фиксируются смерти от последствий коронавирусной инфекции.

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