Новосибирск, , 12:42 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 57 лет и 68 лет, и женщины в возрасте 54 года, 65 лет, 66 лет и 80 лет. Всего в регионе умерли 548 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 118 человек, на ИВЛ — 29 пациентов». Всего в регионе зарегистрировано 15 686 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 980 детей, 13 353 человека выписаны с выздоровлением (+94 за сутки), 548 пациентов скончались.

Отметим, что по данным на утро 21 октября в регионе за сутки было выявлено 186 новых случаев заражения коронавирусом.