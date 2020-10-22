Тбилиси, , 12:46 — REGNUM Мужчина, который накануне захватил в грузинском Зугдиди (Самегрело-Верхняя Сванетия) заложников, а потом успешно скрылся с полученными деньгами, вероятно, ранее получил военную подготовку. Об этом 22 октября сообщил экс-советник Службы разведки Грузии бригадный генерал Амиран Салуквадзе агентству «ИнтерпрессНьюс».

"Преступник, похоже, прошел определенную подготовку по военной специальности. Это видно по тому, как он обращался с оружием, по его экипировке и так далее. Он действительно обладает определенными навыками», — сказал журналистам Салуквадзе.

Генерал также прокомментировал обвинения в адрес правоохранителей за то, что они начали вести переговоры со злоумышленником и передали ему деньги. Салуквадзе отметил, что все заложники в результате действий полиции остались живы, а в случае гибели кого-то из них, обвинения были бы гораздо жестче.

Напомним, 21 октября неизвестный захватил заложников в банке в Зугдиди. Он потребовал выкуп $ 0,5 млн. Вечером ему передали деньги, после чего он смог скрыться с ними от полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили прокомментировал захват заложников в банке Грузии